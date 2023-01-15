Спаллетти ведет переговоры о продлении контракта с «Наполи»

Итальянский специалист Лучано Спаллетти ведет переговоры о продлении контракта, сообщает журналист Николо Скира в своих соцсетях.

По информации источника, Спаллетти планирует продлить контракт до лета 2025 года.

63-летний итальянец возглавил «Наполи» в июле 2021 года. Его контракт истекает в июне 2023 года.

В нынешнем сезоне «Наполи» занимает первую строчку в турнирной таблице серии А, набрав 47 очков в 18 матчах.