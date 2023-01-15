Спаллетти ведет переговоры о продлении контракта с «Наполи»
Итальянский специалист Лучано Спаллетти ведет переговоры о продлении контракта, сообщает журналист Николо Скира в своих соцсетях.
По информации источника, Спаллетти планирует продлить контракт до лета 2025 года.
63-летний итальянец возглавил «Наполи» в июле 2021 года. Его контракт истекает в июне 2023 года.
В нынешнем сезоне «Наполи» занимает первую строчку в турнирной таблице серии А, набрав 47 очков в 18 матчах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|18
|15
|2
|1
|44-14
|47
|
2
|Милан
|18
|11
|5
|2
|35-20
|38
|
3
|Ювентус
|18
|11
|4
|3
|27-12
|37
|
4
|Интер
|18
|12
|1
|5
|38-24
|37
|
5
|Лацио
|17
|9
|4
|4
|29-15
|31
|
6
|Аталанта
|17
|9
|4
|4
|26-18
|31
|
7
|Рома
|17
|9
|4
|4
|21-16
|31
|
8
|Удинезе
|17
|6
|7
|4
|25-19
|25
|
9
|Фиорентина
|17
|6
|5
|6
|21-22
|23
|
10
|Торино
|17
|6
|5
|6
|18-19
|23
|
11
|Монца
|18
|6
|3
|9
|22-27
|21
|
12
|Лечче
|18
|4
|8
|6
|18-20
|20
|
13
|Болонья
|17
|5
|4
|8
|21-28
|19
|
14
|Эмполи
|17
|4
|7
|6
|15-22
|19
|
15
|Салернитана
|17
|4
|6
|7
|21-27
|18
|
16
|Сассуоло
|17
|4
|4
|9
|17-26
|16
|
17
|Специя
|17
|3
|6
|8
|16-28
|15
|
18
|Верона
|18
|2
|3
|13
|15-31
|9
|
19
|Сампдория
|17
|2
|3
|12
|8-30
|9
|
20
|Кремонезе
|18
|0
|7
|11
|13-32
|7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|13.01
|22:45
|
Наполи – Ювентус
|5 : 1
|14.01
|17:00
|
Кремонезе – Монца
|2 : 3
|14.01
|20:00
|
Лечче – Милан
|2 : 2
|14.01
|22:45
|
Интер – Верона
|1 : 0
|15.01
|14:30
|
Сассуоло – Лацио
|- : -
|15.01
|17:00
|
Торино – Специя
|- : -
|15.01
|17:00
|
Удинезе – Болонья
|- : -
|15.01
|20:00
|
Аталанта – Салернитана
|- : -
|15.01
|22:45
|
Рома – Фиорентина
|- : -
|16.01
|22:45
|
Эмполи – Сампдория
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|12
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|9
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|8
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|7
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
|
Мариу Руй
Наполи
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|7
|1
|2
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|15
|1
|1
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|16
|1
|5
Новости