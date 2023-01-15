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Сегодня, 10:25

Спаллетти ведет переговоры о продлении контракта с «Наполи»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Итальянский специалист Лучано Спаллетти ведет переговоры о продлении контракта, сообщает журналист Николо Скира в своих соцсетях.

По информации источника, Спаллетти планирует продлить контракт до лета 2025 года.

63-летний итальянец возглавил «Наполи» в июле 2021 года. Его контракт истекает в июне 2023 года.

В нынешнем сезоне «Наполи» занимает первую строчку в турнирной таблице серии А, набрав 47 очков в 18 матчах.

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Основные источники исследования

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Арсенал

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Реал
Барселона

ТБ 2.5

31%

1.70

Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
ФК Наполи
Лучано Спаллетти
серия А
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 18 15 2 1 44-14 47
2
 Милан 18 11 5 2 35-20 38
3
 Ювентус 18 11 4 3 27-12 37
4
 Интер 18 12 1 5 38-24 37
5
 Лацио 17 9 4 4 29-15 31
6
 Аталанта 17 9 4 4 26-18 31
7
 Рома 17 9 4 4 21-16 31
8
 Удинезе 17 6 7 4 25-19 25
9
 Фиорентина 17 6 5 6 21-22 23
10
 Торино 17 6 5 6 18-19 23
11
 Монца 18 6 3 9 22-27 21
12
 Лечче 18 4 8 6 18-20 20
13
 Болонья 17 5 4 8 21-28 19
14
 Эмполи 17 4 7 6 15-22 19
15
 Салернитана 17 4 6 7 21-27 18
16
 Сассуоло 17 4 4 9 17-26 16
17
 Специя 17 3 6 8 16-28 15
18
 Верона 18 2 3 13 15-31 9
19
 Сампдория 17 2 3 12 8-30 9
20
 Кремонезе 18 0 7 11 13-32 7
Результаты / календарь
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38 тур
13.01 22:45
Наполи – Ювентус
 5 : 1
14.01 17:00
Кремонезе – Монца
 2 : 3
14.01 20:00
Лечче – Милан
 2 : 2
14.01 22:45
Интер – Верона
 1 : 0
15.01 14:30
Сассуоло – Лацио
 - : -
15.01 17:00
Торино – Специя
 - : -
15.01 17:00
Удинезе – Болонья
 - : -
15.01 20:00
Аталанта – Салернитана
 - : -
15.01 22:45
Рома – Фиорентина
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16.01 22:45
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 12
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 9
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 8
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 7
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 7 1 2
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 15 1 1
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 16 1 5
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