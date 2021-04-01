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Защитник «Ювентуса» Демирал заразился коронавирусом

16:00
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Защитник «Ювентуса» Мерих Демирал заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Футболист сдал положительный тест на Covid-19 в расположении сборной Турции. Демирал отправился в Турин медицинским рейсом. Он будет находиться в изоляции в отеле.

3 апреля «Ювентус» сыграет с «Торино» в 29-м туре чемпионата Италии. 7 апреля «старая сеньора» встретится с «Наполи».

Дополнительная информация:

https://www.calciomercato.com/

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