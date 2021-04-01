Дибалу и двух игроков «Ювентуса» накажут за вечеринку и нарушение правил карантина

Полузащитник «Ювентуса» Уэстона Маккенн устроил вечеринку, на которой находились около 20 человек, информирует La Stampa. Среди приглашенных были также хавбек команды Артур Рамос и нападающий Пауло Дибала.

Все футболисты будут наказаны клубом за нарушение правил карантина. Как именно, пока неизвестно.

Вечеринка прошла накануне, 31 марта. Поступил вызов в полицию за нарушение комендантского часа. Приехавших сотрудников при этом около часа не пускали в дом.

Напомним, что Дибала ранее уже болел коронавирусом. «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице итальянской серии А.