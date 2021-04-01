Бонуччи заразился коронавирусом
16:13
Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи сдал положительный тест на коронавирус, сообщает 1 апреля официальный сайт клуба.
33-летний итальянец сдал положительный тест после возвращения из сборной Италии. Футболист находится у себя дома на самоизоляции.
COVID 19 — Giocatore positivo: https://t.co/srpgKdHkV4 pic.twitter.com/EjPcyjCdFs— JuventusFC (@juventusfc) April 1, 2021
Ранее 1 апреля в «Ювентусе» сообщили, что коронавирусом также заразился защитник команды Мерих Демирал.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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