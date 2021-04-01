Бонуччи заразился коронавирусом

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи сдал положительный тест на коронавирус, сообщает 1 апреля официальный сайт клуба.

33-летний итальянец сдал положительный тест после возвращения из сборной Италии. Футболист находится у себя дома на самоизоляции.

Ранее 1 апреля в «Ювентусе» сообщили, что коронавирусом также заразился защитник команды Мерих Демирал.