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Бонуччи заразился коронавирусом

16:13
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Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи сдал положительный тест на коронавирус, сообщает 1 апреля официальный сайт клуба.

33-летний итальянец сдал положительный тест после возвращения из сборной Италии. Футболист находится у себя дома на самоизоляции.

Ранее 1 апреля в «Ювентусе» сообщили, что коронавирусом также заразился защитник команды Мерих Демирал.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное




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