Защитник СПАЛа перешел в «Фиорентину»
13:54
Защитник СПАЛа Игор перешел в «Фиорентину». «Фиалки» арендовали 21-летнего бразильца до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт команды.
| ?? | UFFICIALE: Igor ? un nuovo giocatore della Fiorentina!— ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 31, 2020
?? https://t.co/xW02dBuTlv#ForzaViola ? #Fiorentina#WelcomeIgor pic.twitter.com/g9HGMNnRC7
Летом «Фиорентина» может выкупить контракт игрока. Сумма сделки оценивается в 7 миллионов евро.
В нынешнем сезоне защитник провел 17 матчей и отметился 1 голевой передачей.
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