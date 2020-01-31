Защитник СПАЛа перешел в «Фиорентину»

Защитник СПАЛа Игор перешел в «Фиорентину». «Фиалки» арендовали 21-летнего бразильца до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт команды.

Летом «Фиорентина» может выкупить контракт игрока. Сумма сделки оценивается в 7 миллионов евро.

В нынешнем сезоне защитник провел 17 матчей и отметился 1 голевой передачей.