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Защитник Найтинк продлил контракт с «Удинезе»

13 ноября 2020, 23:28
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Центральный защитник Брам Найтинк продлил контракт с «Удинезе». Новый договор 30-летнего игрока рассчитан до июня 2023 года, сообщает сайт клуба.

Голландец недавно оправился от мышечной травмы и в этом сезоне провел только один матч в серии А.

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