Жиру может пропустить старт чемпионата Италии из-за мышечной травмы

Нападающий «Милана» Оливье Жиру может пропустить матч первого тура чемпионата Италии против «Удинезе», сообщает Football Italia.

Француз страдает от мышечной травмы, которая ставит под сомнение его участие в стартовой игре.

Таким образом, матч против «Удинезе» в основном составе «Милана» может начать новичок клуба Дивок Ориги, который летом присоединился к «россонери» на правах свободного агента из «Ливерпуля».

Напомним, что в прошлом сезоне Жиру забил 11 голов в итальянской серии А и помог «Милану» завоевать первый чемпионский титула за последние 11 лет.