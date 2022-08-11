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«Торино» арендовал полузащитника «Вест Хэма» Влашича с правом выкупа

Читать «СЭ» в
Никола Влашич (справа).
Фото ФК &quot;Торино&quot;

Полузащитник «Вест Хэма» Никола Влашич перешел в «Торино» на правах аренды, сообщает официальный сайт итальянской команды 11 августа. Клуб из Турина также оставляет за собой право выкупа 24-летнего хорватского футболиста за 15 миллионов евро.

Ранее «Торино» объявил о переходе российского хавбека Алексея Миранчука из «Аталанты».

Никола Влашич
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ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Торино
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