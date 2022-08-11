«Торино» арендовал полузащитника «Вест Хэма» Влашича с правом выкупа
Полузащитник «Вест Хэма» Никола Влашич перешел в «Торино» на правах аренды, сообщает официальный сайт итальянской команды 11 августа. Клуб из Турина также оставляет за собой право выкупа 24-летнего хорватского футболиста за 15 миллионов евро.
Ранее «Торино» объявил о переходе российского хавбека Алексея Миранчука из «Аталанты».
? | UFFICIALE— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) August 11, 2022
Vlasic al Toro ?
? https://t.co/UUiUJKIZKj#SFT pic.twitter.com/1CyUMJ5VLE
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9
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10
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11
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12
|Удинезе
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13
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14
|Эмполи
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|0-0
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15
|Сампдория
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17
|Салернитана
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|0-0
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18
|Лечче
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
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Верона – Наполи
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|21:45
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