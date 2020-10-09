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Защитник «Милана» Габбиа заразился коронавирусом

15:20
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Защитник «Милана» Маттео Габбиа сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на официальном сайте клуба.

Тестирование было сделано в то время, когда игрок находился в расположении молодежной сборной Италии. Ранее там же положительный тест на коронавирус сдал защитник «Интера» Алессандро Бастони.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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