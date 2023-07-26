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Защитник «Милана» Габбиа перешел в «Вильярреал» на правах аренды

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Милана» Маттео Габбиа на правах аренды перешел в «Вильярреал», сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Соглашение с игроком рассчитано до июня 2024 года.

23-летний футболист является воспитанником «Милана». Всего он провел за итальянскую команду 51 матч и забил один гол.

Футбол
ФК Вильярреал
ФК Милан
Маттео Габбиа
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