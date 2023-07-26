Рейндерс: «Хави звонил мне и звал в «Барселону»
Новичок «Милана» Тиджани Рейндерс рассказал, что ему звонил главный тренер «Барселоны» Хави и звал в каталонскую команду.
19 июля «Милан» объявил о переходе Рейндерса. 24-летний голландец подписал с «россонери» контракт до 2028 года.
«Хави звонил мне и звал в «Барселону», но для меня это было невозможно, ведь я уже дал согласие на переход в «Милан», — цитирует Рейндерса La Gazzetta dello Sport.
Рейндерс выступал за АЗ с 2017 года. В прошедшем сезоне он провел 54 матча во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 12 результативных передач.
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14
|Эмполи
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15
|Салернитана
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16
|Лечче
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|0-0
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17
|Верона
|0
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|0-0
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18
|Фрозиноне
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|0-0
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19
|Дженоа
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20
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|0
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|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
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Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
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Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
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Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
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Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
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Торино – Кальяри
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|21.08
|21:45
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Болонья – Милан
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