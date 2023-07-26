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Сегодня, 11:28

Рейндерс: «Хави звонил мне и звал в «Барселону»

Виталий Косик
Корреспондент
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Новичок «Милана» Тиджани Рейндерс рассказал, что ему звонил главный тренер «Барселоны» Хави и звал в каталонскую команду.

19 июля «Милан» объявил о переходе Рейндерса. 24-летний голландец подписал с «россонери» контракт до 2028 года.

«Хави звонил мне и звал в «Барселону», но для меня это было невозможно, ведь я уже дал согласие на переход в «Милан», — цитирует Рейндерса La Gazzetta dello Sport.

Рейндерс выступал за АЗ с 2017 года. В прошедшем сезоне он провел 54 матча во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 12 результативных передач.

Хави Эрнандес (Хави)
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