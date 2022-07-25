Защитник «Интера» Ванхейсден перешел в АЗ на правах аренды с правом выкупа
Защитник «Интера» Зиньо Ванхейсден перешел в АЗ на правах аренды с правом выкупа, сообщает пресс-служба алкмарского клуба.
«АЗ — подходящая команда для меня. Я очень счастлив. Это заняло несколько недель, но то, что я стою здесь со своей семьей, приносит мне огромное облегчение. Не могу дождаться старта сезона. Мы контактировали с клубом несколько месяцев назад, и я был уверен, что переговоры пройдут успешно. Повторюсь, АЗ — подходящая команда для меня», — приводит слова Ванхейсдена пресс-служба АЗ.
В прошедшем сезоне 22-летний бельгиец Ванхейсден выступал в аренде за «Дженоа». Ранее защитник провел три сезона за «Стандард» на правах аренды.
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