Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 19:34

Защитник «Интера» Ванхейсден перешел в АЗ на правах аренды с правом выкупа

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в
Зиньо Ванхойсден.
Фото ФК АЗ

Защитник «Интера» Зиньо Ванхейсден перешел в АЗ на правах аренды с правом выкупа, сообщает пресс-служба алкмарского клуба.

«АЗ — подходящая команда для меня. Я очень счастлив. Это заняло несколько недель, но то, что я стою здесь со своей семьей, приносит мне огромное облегчение. Не могу дождаться старта сезона. Мы контактировали с клубом несколько месяцев назад, и я был уверен, что переговоры пройдут успешно. Повторюсь, АЗ — подходящая команда для меня», — приводит слова Ванхейсдена пресс-служба АЗ.

В прошедшем сезоне 22-летний бельгиец Ванхейсден выступал в аренде за «Дженоа». Ранее защитник провел три сезона за «Стандард» на правах аренды.

Источник: https://www.az.nl/nl/nieuws/vanheusden-versterkt-az
Футбол
ФК АЗ (Алкмар Занстрек)
ФК Интер (Интернационале)
серия А
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Шелковица: польза и вред для организма
Российские судьи опять погрязли в скандалах. Прошло всего два тура РПЛ, а против арбитров ополчились все
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Флоренци о золоте чемпионата Италии: «Милан» не был сильнейшим, но лучшие не всегда побеждают»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
2
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
3
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
5
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
8
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
9
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
15
 Сампдория 0 0 0 0 0-0 0
16
 Специя 0 0 0 0 0-0 0
17
 Салернитана 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
19
 Кремонезе 0 0 0 0 0-0 0
20
 Монца 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.08 19:30
Милан – Удинезе
 - : -
13.08 19:30
Сампдория – Аталанта
 - : -
13.08 21:45
Лечче – Интер
 - : -
13.08 21:45
Монца – Торино
 - : -
14.08 19:30
Фиорентина – Кремонезе
 - : -
14.08 19:30
Лацио – Болонья
 - : -
14.08 21:45
Салернитана – Рома
 - : -
14.08 21:45
Специя – Эмполи
 - : -
15.08 19:30
Верона – Наполи
 - : -
15.08 21:45
Ювентус – Сассуоло
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости