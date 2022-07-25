Полузащитник «Ювентуса» Артур попал в сферу интересов «Валенсии»

Полузащитник «Ювентуса» Артур Мело попал в сферу интересов «Валенсии», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Хавбек — одна из фамилий в списке главного тренера «летучих мышей» Дженнаро Гаттузо. Однако пока переход маловероятен из-за высокой зарплаты 25-летнего бразильца.

Артур провел за «Ювентус» в серии А 20 матчей и не отметился результативными действиями.