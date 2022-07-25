Флоренци о золоте чемпионата Италии: «Милан» не был сильнейшим, но лучшие не всегда побеждают»

Флоренци заявил, что «Милан» не был сильнейшим клубом в победном чемпионате Италии сезона-2021/22

Защитник «Милана» Алессандро Флоренци рассказал о победе команды в чемпионате Италии в прошлом сезоне и поразмышлял о настрое на грядующий сезон.

«У нас был командный дух, 26 игроков имели один настрой. Мы не были сильнейшими, но лучшие не всегда побеждают. В итоге все сложилось хорошо, мы преодолели все невзгоды вместе.

[Этим летом] столько команд стали лучше. Мы заслуженно выиграли Скудетто и хотим повторить это. Будет непросто, каждая команда будет стараться изо всех сил, чтобы обыграть чемпиона», — цитирует Флоренци Sky Sports Italia.

В сезоне-2021/22 «Милан» стал чемпионом Италии впервые за 11 лет. Последний раз клуб выигрывал серию А в сезоне-2010/11.