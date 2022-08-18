«Торино» подписал защитника «Аякса» Схюрса за 9 миллионов евро

Защитник «Аякса» Перр Схюрс перешел в «Торино», сообщает пресс-служба туринцев.

По данным портала Transfermarkta переход 22-летнего голландца обошелся итальянскому клубу в 9 миллионов евро плюс 4 миллиона в виде бонусов. «Аяксу» полагается 15 процентов от следующей продажи игрока.

В прошлом сезоне Схюрс провел за «Аякс» 30 матчей и отдал 2 результативные передачи.