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18 августа, 23:09

«Торино» подписал защитника «Аякса» Схюрса за 9 миллионов евро

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Перр Схюрс.
Фото ФК «Торино»

Защитник «Аякса» Перр Схюрс перешел в «Торино», сообщает пресс-служба туринцев.

По данным портала Transfermarkta переход 22-летнего голландца обошелся итальянскому клубу в 9 миллионов евро плюс 4 миллиона в виде бонусов. «Аяксу» полагается 15 процентов от следующей продажи игрока.

В прошлом сезоне Схюрс провел за «Аякс» 30 матчей и отдал 2 результативные передачи.

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