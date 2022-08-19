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Сегодня, 09:20

Милик является запасным вариантом для «Ювентуса» на случай срыва сделки по Депаю

Иван Шитик
Корреспондент
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«Ювентус» интересуется нападающим «Марселя» Аркадиушем Миликом, сообщает Corriere dello Sport.

Итальянская сторона оценивает 28-летнего поляка в 10-15 миллионов евро.

Однако польский форвард является запасным вариантом для туринцев на случай срыва переговоров по трансферу нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая.

Туринцы хотят подписать Депая, но рассчитывают, что он прежде расторгнет контракт с каталонским клубом.

Аркадиуш Милик
Мемфис Депай
ФК Барселона
ФК Марсель
ФК Ювентус
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 Милан 1 1 0 0 4-2 3
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 Аталанта 1 1 0 0 2-0 3
5
 Фиорентина 1 1 0 0 3-2 3
6
 Торино 1 1 0 0 2-1 3
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 Интер 1 1 0 0 2-1 3
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 Лацио 1 1 0 0 2-1 3
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 Рома 1 1 0 0 1-0 3
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 Специя 1 1 0 0 1-0 3
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 Болонья 1 0 0 1 1-2 0
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 Монца 1 0 0 1 1-2 0
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Аталанта – Милан
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Рома – Кремонезе
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Анте Ребич

Милан

 2
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

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Тома Анри

Тома Анри

Верона

 1
П
Алекс Сандру

Алекс Сандру

Ювентус

 1
Симоне Бастони

Симоне Бастони

Специя

 1
Паоло Гильоне

Паоло Гильоне

Кремонезе

 1
И К Ж
Луиш Машимиану

Луиш Машимиану

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 1 1 0
Гонсало Эскаланте

Гонсало Эскаланте

Кремонезе

 1 1 0
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Болонья

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