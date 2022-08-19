Милик является запасным вариантом для «Ювентуса» на случай срыва сделки по Депаю

«Ювентус» интересуется нападающим «Марселя» Аркадиушем Миликом, сообщает Corriere dello Sport.

Итальянская сторона оценивает 28-летнего поляка в 10-15 миллионов евро.

Однако польский форвард является запасным вариантом для туринцев на случай срыва переговоров по трансферу нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая.

Туринцы хотят подписать Депая, но рассчитывают, что он прежде расторгнет контракт с каталонским клубом.