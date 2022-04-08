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«Ювентус» заинтересован в приобретении Гнабри

Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Баварии» Серж Гнабри интересен нескольким европейским клубам, сообщает Fichajes.

Как утверждает источник, в приобретении 26-летнего футболиста заинтересован «Ювентус». Также форвард находится в поле зрения «Реала» и «Ливерпуля».

Ранее сообщалось, что «Бавария» ведет переговоры о продлении контракта с Гнабри.

Нынешнее соглашение немецкого футболиста с клубом рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне Гнабри сыграл за «Баварию» 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 10 результативных передач.

Серж Гнабри
Футбол
ФК Бавария
ФК Ювентус
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