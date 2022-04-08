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Сегодня, 16:14

Рибери рассказал, в ком из молодых футболистов видит самого себя

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Полузащитник «Салернитаны» Франк Рибери рассказал, кто из молодых футболистов напоминает ему самого себя.

«Должен признать, что я вижу что-то в Кингсли Комане и Федерико Кьезе, которые оба играли со мной. Во Флоренции я сразу заметил, что Кьеза чем-то отличается от других. Он всегда выкладывался по максимуму, как и я, когда был молодым. Со временем вы учитесь управлять собой и это естественно. Кьеза оказал большое влияние на «Ювентус» и сборную Италии, которая выиграла Евро-2020. Жаль, что в этом сезоне у него травма колена», — цитирует Рибери Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

Рибери играл вместе с Кьезой в «Фиорентине» c 2019 по 2020 год. С Кингсли Команом француз играл за «Баварию» с 2015 по 2019 год.

В текущем сезоне 39-летний полузащитник провел в составе «Салернитаны» 18 матчей в чемпионате Италии и отдал две результативных передачи.

Источник: https://football-italia.net/ribery-chiesa-and-coman-similar-to-me-vlahovic/
Кингсли Коман
Федерико Кьеза
Франк Рибери
Футбол
ФК Салернитана
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 Наполи 31 20 6 5 56-23 66
3
 Интер 30 18 9 3 63-24 63
4
 Ювентус 31 17 8 6 47-27 59
5
 Рома 31 16 6 9 51-35 54
6
 Лацио 31 15 7 9 60-46 52
7
 Аталанта 30 14 9 7 52-34 51
8
 Фиорентина 30 15 5 10 49-38 50
9
 Верона 31 12 9 10 56-47 45
10
 Сассуоло 31 11 10 10 56-51 43
11
 Торино 30 10 8 12 35-30 38
12
 Удинезе 30 8 12 10 44-47 36
13
 Болонья 30 9 7 14 32-44 34
14
 Эмполи 31 8 9 14 41-56 33
15
 Специя 31 9 5 17 32-54 32
16
 Сампдория 31 8 5 18 39-52 29
17
 Кальяри 31 5 10 16 29-59 25
18
 Дженоа 31 2 16 13 23-48 22
19
 Венеция 30 5 7 18 25-55 22
20
 Салернитана 30 3 7 20 22-69 15
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9.04 16:00
Эмполи – Специя
 - : -
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Интер – Верона
 - : -
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Кальяри – Ювентус
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10.04 13:30
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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Сассуоло – Аталанта
 - : -
10.04 19:00
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Лацио

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Специя

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