Рибери рассказал, в ком из молодых футболистов видит самого себя

Полузащитник «Салернитаны» Франк Рибери рассказал, кто из молодых футболистов напоминает ему самого себя.

«Должен признать, что я вижу что-то в Кингсли Комане и Федерико Кьезе, которые оба играли со мной. Во Флоренции я сразу заметил, что Кьеза чем-то отличается от других. Он всегда выкладывался по максимуму, как и я, когда был молодым. Со временем вы учитесь управлять собой и это естественно. Кьеза оказал большое влияние на «Ювентус» и сборную Италии, которая выиграла Евро-2020. Жаль, что в этом сезоне у него травма колена», — цитирует Рибери Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

Рибери играл вместе с Кьезой в «Фиорентине» c 2019 по 2020 год. С Кингсли Команом француз играл за «Баварию» с 2015 по 2019 год.

В текущем сезоне 39-летний полузащитник провел в составе «Салернитаны» 18 матчей в чемпионате Италии и отдал две результативных передачи.