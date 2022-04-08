«Бавария» ведет переговоры о продлении контракта с Гнабри

Форвард «Баварии» Серж Гнабри может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, руководство мюнхенцев ведет переговоры с агентами 26-летнего немца. Также клуб ведет переговоры о подписании Райана Гравенберха и Нуссара Мазрауи из «Аякса».

В текущем сезоне Гнабри провел 38 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 10 результативных передач.