«Бавария» ведет переговоры о продлении контракта с Гнабри
Форвард «Баварии» Серж Гнабри может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, руководство мюнхенцев ведет переговоры с агентами 26-летнего немца. Также клуб ведет переговоры о подписании Райана Гравенберха и Нуссара Мазрауи из «Аякса».
В текущем сезоне Гнабри провел 38 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 10 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|28
|21
|3
|4
|85-29
|66
|
2
|Боруссия Д
|28
|18
|3
|7
|68-42
|57
|
3
|Байер
|28
|15
|6
|7
|68-42
|51
|
4
|РБ Лейпциг
|28
|14
|6
|8
|61-31
|48
|
5
|Фрайбург
|28
|12
|9
|7
|44-33
|45
|
6
|Хоффенхайм
|28
|13
|5
|10
|50-42
|44
|
7
|Унион Б
|28
|11
|8
|9
|34-38
|41
|
8
|Кельн
|28
|10
|10
|8
|38-41
|40
|
9
|Айнтрахт Ф
|28
|10
|9
|9
|39-38
|39
|
10
|Майнц
|28
|11
|5
|12
|41-33
|38
|
11
|Бохум
|28
|10
|5
|13
|30-40
|35
|
12
|Боруссия М
|28
|9
|7
|12
|39-52
|34
|
13
|Аугсбург
|28
|8
|8
|12
|34-45
|32
|
14
|Вольфсбург
|28
|9
|4
|15
|29-45
|31
|
15
|Штутгарт
|28
|6
|9
|13
|36-51
|27
|
16
|Арминия
|28
|5
|11
|12
|23-39
|26
|
17
|Герта
|28
|7
|5
|16
|30-62
|26
|
18
|Гр. Фюрт
|28
|3
|7
|18
|24-70
|16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|8.04
|21:30
|
Штутгарт – Боруссия Д
|- : -
|9.04
|16:30
|
Бавария – Аугсбург
|- : -
|9.04
|16:30
|
Вольфсбург – Арминия
|- : -
|9.04
|16:30
|
Гр. Фюрт – Боруссия М
|- : -
|9.04
|16:30
|
Кельн – Майнц
|- : -
|9.04
|19:30
|
Герта – Унион Б
|- : -
|10.04
|16:30
|
Бохум – Байер
|- : -
|10.04
|18:30
|
Айнтрахт Ф – Фрайбург
|- : -
|10.04
|20:30
|
РБ Лейпциг – Хоффенхайм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|31
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|24
|2
|3
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|24
|1
|6
|
|
Александр Хак
Майнц
|23
|1
|5
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