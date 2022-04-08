Рибери: «Влахович может стать новым Левандовски»

Полузащитник «Салернитаны» Франк Рибери сравнил нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича с форвардом «Баварии» Робертом Левандовски.

«Есть ли у Влаховича что-то общее с Левандовски? Это сила и менталитет. Влахович, как и все чемпионы, трудолюбивый. И самое главное, он всегда старается выиграть, и злится, когда проигрывает, даже на тренировках. Со мной тоже до сих пор такое бывает. Это не мелочь, это дух победителей. Может ли он стать новым Левандовски? Да, если будет продолжать работать в таком же духе, каждый день фокусируясь на стремлении стать лучше. Душан молод и ему нужно привыкнуть к давлению «Ювентуса», где нужно побеждать в каждом матче», — цитирует Рибери Tuttosport.

Рибери и Влахович были одноклубниками в «Фиорентине» с 2019 по 2021 год.

В текущем сезоне 22-летний серб сыграл за «Ювентус» 12 матчей и забил пять голов.