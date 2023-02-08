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Сегодня, 18:31

«Ювентус» выкупил Локателли у «Сассуоло» за 25+12,5 миллиона евро

Руслан Минаев
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«Ювентус» выкупил полузащитника Мануэля Локателли у «Сассуоло», сообщает Calcio e Finanza.

По данным источника, в соглашении между клубами была активирована опция автоматического выкупа. Туринцы заплатят за 25-летнего игрока 25 миллионов евро плюс 12,5 миллиона в качестве бонусов. Срок перевода денег распределен на три года.

Локателли перешел в «Ювентус» из «Сассуоло» на правах аренды летом 2021 года с обязательным условием выкупа за 35 миллионов евро до лета 2023 года.

Хавбек успел провести за туринский клуб 68 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

ФК Сассуоло
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