Директор «Ромы»: «Мы хотели купить одного игрока, но не смогли потому что Дзаньоло отказался переходить в «Борнмут»
Спортивный директор «Ромы» Пинту рассказал, что отказ Дзаньоло переходить в «Борнмут» помешал клубу
Спортивный директор «Ромы» Тиагу Пинту рассказал о неудавшихся переходах римлян в зимнее трансферное окно.
«Хаким Зиеш был одной из наших целей, бы говорили с его агентами и «Челси», но сделка сорвалась.
Также могу подтвердить, что была и другая цель, но ничего не произошло, потому что Дзаньоло отказался переходить в «Борнмут», — цитирует Пинту инсайдер Фабрицио Романо.
Сообщает, что «Рома» уже договорилась с «Галатасараем» о переходе полузащитника Николо Дзаньоло.
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|5
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|23
|
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|21
|5
|8
|8
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|
16
|Салернитана
|21
|5
|6
|10
|25-41
|21
|
17
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|21
|4
|6
|11
|17-35
|18
|
18
|Верона
|21
|3
|5
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|19-33
|14
|
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|21
|2
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|10.02
|22:45
|
Милан – Торино
|- : -
|11.02
|17:00
|
Эмполи – Специя
|- : -
|11.02
|20:00
|
Лечче – Рома
|- : -
|11.02
|22:45
|
Лацио – Аталанта
|- : -
|12.02
|14:30
|
Удинезе – Сассуоло
|- : -
|12.02
|17:00
|
Болонья – Монца
|- : -
|12.02
|20:00
|
Ювентус – Фиорентина
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|12.02
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Наполи – Кремонезе
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Сампдория – Интер
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Виктор Осимхен
Наполи
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Аталанта
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Лаутаро Мартинес
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Хвича Кварацхелия
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|
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Сергей Милинкович-Савич
Лацио
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|
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Пауло Дибала
Рома
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|И
|К
|Ж
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Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
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|1
|4
|
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Себастьяно Луперто
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