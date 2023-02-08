Директор «Ромы»: «Мы хотели купить одного игрока, но не смогли потому что Дзаньоло отказался переходить в «Борнмут»

Спортивный директор «Ромы» Тиагу Пинту рассказал о неудавшихся переходах римлян в зимнее трансферное окно.

«Хаким Зиеш был одной из наших целей, бы говорили с его агентами и «Челси», но сделка сорвалась.

Также могу подтвердить, что была и другая цель, но ничего не произошло, потому что Дзаньоло отказался переходить в «Борнмут», — цитирует Пинту инсайдер Фабрицио Романо.

Сообщает, что «Рома» уже договорилась с «Галатасараем» о переходе полузащитника Николо Дзаньоло.