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Сегодня, 16:35

«Интер» в январе пытался купить Павара, но «Бавария» отказала

Руслан Минаев
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«Интер» в январе пытался подписать защитника «Баварии» Бенжамена Павара, сообщает CalcioMercato.

В руководстве «нерадзурри» учитывали возможный уход Милана Шкриньяра в «ПСЖ» летом этого года, поэтому были настроены подписать француза зимой. Однако «Бавария» отказалась продавать 26-летнего игрока. Эту информацию подтвердил и спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич.

Контракт Павара с мюнхенским клубом действует до конца июня 2024 года. В сезоне-2022/23 Павар забил 4 гола в 25 матчах за «Баварию».

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Бенжамен Павар
ФК Бавария
ФК Интер (Интернационале)
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 Аталанта 21 11 5 5 39-24 38
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 Милан 21 11 5 5 37-30 38
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 Торино 21 8 6 7 22-22 30
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 Болонья 21 8 5 8 28-31 29
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 Удинезе 21 7 8 6 28-23 29
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 Ювентус 21 12 5 4 33-17 26
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 Лечче 21 5 8 8 21-24 23
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 Салернитана 21 5 6 10 25-41 21
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 Специя 21 4 6 11 17-35 18
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 Верона 21 3 5 13 19-33 14
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 Сампдория 21 2 4 15 10-36 10
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 - : -
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Интер

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