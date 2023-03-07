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Сегодня, 21:36

СМИ: «Ювентус» выкупил Мойзе Кина у «Эвертона» за 28 миллионов евро

Руслан Минаев
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«Ювентус» выкупил нападающего Мойзе Кина у «Эвертона», сообщает корреспондент Goal Ромео Агрести в Twitter.

По его данным, туринцы заплатили 28 миллионов евро.

«Ювентус» арендовал 23-летнего итальянца в августе 2021 года за 7 миллионов евро.

В этом сезоне на счету форварда 32 матча и 7 голов.

Мойзе Кин
ФК Эвертон
ФК Ювентус
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 25 21 2 2 58-16 65
2
 Интер 25 16 2 7 46-28 50
3
 Лацио 25 14 6 5 41-19 48
4
 Рома 25 14 5 6 32-21 47
5
 Милан 25 14 5 6 42-32 47
6
 Аталанта 25 12 6 7 42-28 42
7
 Ювентус 25 15 5 5 40-20 35
8
 Болонья 25 10 5 10 31-34 35
9
 Торино 25 9 7 9 27-29 34
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 Монца 25 9 5 11 30-35 32
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 Фиорентина 25 8 7 10 29-31 31
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14
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 Лечче 25 6 9 10 24-29 27
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 Салернитана 25 6 7 12 28-44 25
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 Специя 25 4 9 12 21-41 21
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 Верона 25 4 6 15 20-37 18
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 Сампдория 25 2 6 17 11-39 12
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