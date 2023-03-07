СМИ: «Ювентус» выкупил Мойзе Кина у «Эвертона» за 28 миллионов евро
«Ювентус» выкупил нападающего Мойзе Кина у «Эвертона», сообщает корреспондент Goal Ромео Агрести в Twitter.
По его данным, туринцы заплатили 28 миллионов евро.
«Ювентус» арендовал 23-летнего итальянца в августе 2021 года за 7 миллионов евро.
В этом сезоне на счету форварда 32 матча и 7 голов.
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|2
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|50
|
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|25
|14
|6
|5
|41-19
|48
|
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|14
|5
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|32-21
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|
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|
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|
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|6
|11
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|30
|
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|25
|6
|10
|9
|23-33
|28
|
15
|Лечче
|25
|6
|9
|10
|24-29
|27
|
16
|Салернитана
|25
|6
|7
|12
|28-44
|25
|
17
|Специя
|25
|4
|9
|12
|21-41
|21
|
18
|Верона
|25
|4
|6
|15
|20-37
|18
|
19
|Сампдория
|25
|2
|6
|17
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|12
|
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|Кремонезе
|25
|1
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|21-46
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38 тур
|10.03
|22:45
|
Специя – Интер
|- : -
|11.03
|17:00
|
Эмполи – Удинезе
|- : -
|11.03
|20:00
|
Наполи – Аталанта
|- : -
|11.03
|22:45
|
Болонья – Лацио
|- : -
|12.03
|14:30
|
Лечче – Торино
|- : -
|12.03
|17:00
|
Кремонезе – Фиорентина
|- : -
|12.03
|17:00
|
Верона – Монца
|- : -
|12.03
|20:00
|
Рома – Сассуоло
|- : -
|12.03
|22:45
|
Ювентус – Сампдория
|- : -
|13.03
|22:45
|
Милан – Салернитана
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|19
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|14
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|12
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|9
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|14
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|23
|1
|1
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|16
|1
|0
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