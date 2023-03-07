СМИ: «Ювентус» выкупил Мойзе Кина у «Эвертона» за 28 миллионов евро

«Ювентус» выкупил нападающего Мойзе Кина у «Эвертона», сообщает корреспондент Goal Ромео Агрести в Twitter.

По его данным, туринцы заплатили 28 миллионов евро.

«Ювентус» арендовал 23-летнего итальянца в августе 2021 года за 7 миллионов евро.

В этом сезоне на счету форварда 32 матча и 7 голов.