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Сегодня, 13:44

Главный тренер «Торино» просит выкупить Миранчука у «Аталанты»

Георгий Кудинов
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Алексей Миранчук в матче с «Болоньей».
Фото Global Look Press

В понедельник Алексей Миранчук провел в составе «Торино» полный матч 25-го тура серии А с «Болоньей» (1:0). При этом игра россиянина не произвела впечатления на итальянские СМИ. Все три ведущих спортивных издания страны — La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport и Tuttosport — поставили нашему легионеру оценку 6,0. Это низший балл среди футболистов туринского клуба, правда, такой же получили и несколько партнеров Алексея.

Тем не менее, хорватский главный тренер «быков» Иван Юрич продолжает считать Миранчука одним из твердых игроков стартового состава и, по данным «СЭ», настоятельно просит руководство выкупить права на хавбека у «Аталанты». В то же время сам 47-летний специалист не спешит с продлением контракта. После встречи с «Болоньей» балканец в очередной раз публично высказался по поводу усиления команды, а нынешние скромные цели гранатовых не соответствуют его личным амбициям.

Называются уже как минимум три фамилии потенциальных сменщиков Юрича — Алессио Дионизи из «Сассуоло», Винченцо Итальяно из «Фиорентины» и Паоло Дзанетти из «Эмполи». Последний считается наиболее реальным кандидатом на случай ухода нынешнего тренера «Торино» — в ходе игровой карьеры Дзанетти провел несколько сезонов за «быков».

«Торино» идет на 9-м месте в серии А, набрав 34 очка.

Алексей Миранчук
ФК Торино
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 25 21 2 2 58-16 65
2
 Интер 25 16 2 7 46-28 50
3
 Лацио 25 14 6 5 41-19 48
4
 Рома 25 14 5 6 32-21 47
5
 Милан 25 14 5 6 42-32 47
6
 Аталанта 25 12 6 7 42-28 42
7
 Ювентус 25 15 5 5 40-20 35
8
 Болонья 25 10 5 10 31-34 35
9
 Торино 25 9 7 9 27-29 34
10
 Удинезе 25 7 11 7 33-30 32
11
 Монца 25 9 5 11 30-35 32
12
 Фиорентина 25 8 7 10 29-31 31
13
 Сассуоло 25 8 6 11 30-37 30
14
 Эмполи 25 6 10 9 23-33 28
15
 Лечче 25 6 9 10 24-29 27
16
 Салернитана 25 6 7 12 28-44 25
17
 Специя 25 4 9 12 21-41 21
18
 Верона 25 4 6 15 20-37 18
19
 Сампдория 25 2 6 17 11-39 12
20
 Кремонезе 25 1 9 15 21-46 12
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10.03 22:45
Специя – Интер
 - : -
11.03 17:00
Эмполи – Удинезе
 - : -
11.03 20:00
Наполи – Аталанта
 - : -
11.03 22:45
Болонья – Лацио
 - : -
12.03 14:30
Лечче – Торино
 - : -
12.03 17:00
Кремонезе – Фиорентина
 - : -
12.03 17:00
Верона – Монца
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 19
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 14
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 7
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 14 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 23 1 1
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 16 1 0
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