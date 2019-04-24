В интернете были опубликованы фотографии новой формы "Ювентуса", которая отличается от привычной. В ней сфотографировались Пауло Дибала и Федерико Бернардески.
Напомним, что "Юве" традиционно играет в полосатой черно-белой форме. Однако на этот раз, как свидетельствуют снимки, форма, хоть и остается, черно-белой, теперь имеет другой дизайн. Половина футболки черная, другая половина - белая. Посередине находится розовая полоска. Первая форма "Юве" была именно розового цвета.
При этом многие болельщики остались недовольны новым дизайном форме, о чем свидетельствуют их комментарии в интернете.
Все о чемпионате Италии – здесь.