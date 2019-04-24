В интернете были опубликованы фотографии новой формы "Ювентуса", которая отличается от привычной. В ней сфотографировались Пауло Дибала и Федерико Бернардески.

The new Juventus kit is one the worst kits I’ve ever seen. pic.twitter.com/fHJGS2982O – Jack Faulkner 🦊 (@jackfaulkner) 23 апреля 2019 г.

Напомним, что "Юве" традиционно играет в полосатой черно-белой форме. Однако на этот раз, как свидетельствуют снимки, форма, хоть и остается, черно-белой, теперь имеет другой дизайн. Половина футболки черная, другая половина - белая. Посередине находится розовая полоска. Первая форма "Юве" была именно розового цвета.

При этом многие болельщики остались недовольны новым дизайном форме, о чем свидетельствуют их комментарии в интернете.

Looks like the new home kit, has been all but confirmed, after Bernardeschi and Dybala had a photo session today, in the Allianz Stadium #Juventus #Juventusnewhomekit pic.twitter.com/xJn9QT6MTo – Poul Bak Pedersen (@PbakP) 23 апреля 2019 г.

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