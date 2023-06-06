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«Ювентус» сообщил «Реалу» и «Барселоне» о планах покинуть проект Суперлиги

Ана Горшкова
Корреспондент
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Болельщики «Ювентуса».
Фото Reuters

«Ювентус» в письме уведомил «Барселону» и «Реал» о том, что они начали процесс выхода из проекта Суперлиги, сообщает Marca.

По данным источника, туринский клуб, который оказался под следствием УЕФА, знает, что для достижения какого-либо соглашения с организацией он должен отказаться от своей позиции защиты Суперлиги. Бюрократический процесс займет несколько недель, но решение об отказе от проекта принято на 100 процентов.

«Ювентус» был среди 12 клубов, заявивших об создании Суперлиги в апреле 2021 года. Большая часть основателей турнира вышла из проекта в том же месяце.

Ранее Федеральный апелляционный суд Итальянской федерации футбола (FIGC) вынес «Ювентусу» наказание в виде лишения 10 очков в чемпионате страны из-за финансовых махинаций. Сообщалось, что УЕФА может исключить клуб из еврокубков на год.

Футболисты &laquo;Ювентуса&raquo;. Что будет с «Ювентусом» и сколько представителей Италии окажется в еврокубках? Четыре вопроса, которые остались после сезона серии А

Источник: Marca
Суперлига (футбол)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 38 28 6 4 77-28 90
2
 Лацио 38 22 8 8 60-30 74
3
 Интер 38 23 3 12 71-42 72
4
 Милан 38 20 10 8 64-43 70
5
 Аталанта 38 19 7 12 66-48 64
6
 Рома 38 18 9 11 50-38 63
7
 Ювентус 38 22 6 10 56-33 62
8
 Фиорентина 38 15 11 12 53-43 56
9
 Болонья 38 14 12 12 53-49 54
10
 Торино 38 14 11 13 42-41 53
11
 Монца 38 14 10 14 48-52 52
12
 Удинезе 38 11 13 14 47-48 46
13
 Сассуоло 38 12 9 17 47-61 45
14
 Эмполи 38 10 13 15 37-49 43
15
 Салернитана 38 9 15 14 48-62 42
16
 Лечче 38 8 12 18 33-46 36
17
 Специя 38 6 13 19 31-62 31
18
 Верона 38 7 10 21 31-59 31
19
 Кремонезе 38 5 12 21 36-69 27
20
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Сассуоло – Фиорентина
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3.06 19:30
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

 16
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Муса Барроу

Муса Барроу

Болонья

 8
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
И К Ж
Руан Трессолди

Руан Трессолди

Сассуоло

 23 1 9
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 24 1 7
Риккардо Орсолини

Риккардо Орсолини

Болонья

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