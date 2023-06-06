«Ювентус» сообщил «Реалу» и «Барселоне» о планах покинуть проект Суперлиги

«Ювентус» в письме уведомил «Барселону» и «Реал» о том, что они начали процесс выхода из проекта Суперлиги, сообщает Marca.

По данным источника, туринский клуб, который оказался под следствием УЕФА, знает, что для достижения какого-либо соглашения с организацией он должен отказаться от своей позиции защиты Суперлиги. Бюрократический процесс займет несколько недель, но решение об отказе от проекта принято на 100 процентов.

«Ювентус» был среди 12 клубов, заявивших об создании Суперлиги в апреле 2021 года. Большая часть основателей турнира вышла из проекта в том же месяце.

Ранее Федеральный апелляционный суд Итальянской федерации футбола (FIGC) вынес «Ювентусу» наказание в виде лишения 10 очков в чемпионате страны из-за финансовых махинаций. Сообщалось, что УЕФА может исключить клуб из еврокубков на год.