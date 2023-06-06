В «Аталанте» заявили, что Гасперини продолжит работу в клубе

Президент «Аталанты» Антонио Перкасси рассказал о будущем главного тренера клуба Джан Пьеро Гасперини.

«Тренер Гасперини останется здесь, и мы очень рады продолжить работу с ним», — приводит слова Перкасси журналист Николо Скира.

Ранее сообщалось, что руководство клуба из Бергамо готово предложить 65-летнему итальянцу новый контракт до 2025 года.

В минувшем сезоне «Аталанта» заняла шестое место в серии А и выступит в Лиге Европы.