«Милан» уволил Мальдини с поста технического директора клуба

«Милан» объявил, что Паоло Мальдини покинул пост технического директора клуба.

«Мы благодарим его за годы работы на этом посту, способствовавшие возвращению в Лигу чемпионов и завоеванию скудетто в сезоне-2021/22», — говорится в заявлении клуба.

Его обязанности будет выполнять команда, работающая в тесной интеграции с менеджером первой команды, и подчиняющаяся генеральному директору. Мальдини занимал эту должность с 2019 года.

Ранее сообщалось, что Мальдини и спортивный директор Фредерик Массара решили покинуть клуб после напряженной встречи с владельцем «россонери» Джерри Кардинале. Соглашения специалистов с «Миланом» были рассчитаны до лета 2024 года.