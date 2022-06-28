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«Ювентус» согласился заплатить Рэмси 4 миллиона евро за расторжение контракта

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Ювентус» согласился расторгнуть контракт с полузащитником Аароном Рэмси на условиях футболиста, сообщает Sky Sports.

По данным источника, туринский клуб заплатит 31-летнему валлийцу 4 миллиона евро за досрочный разрыв соглашения. Ранее сообщалось, что футболист требовал именно такую сумму.

Рэмси перешел в «Ювентус» в июле 2019 года. В сезоне-2021/22 полузащитник принял участие в 5 матчах команды и не отличился результативными действиями.

Во второй половине прошлого сезона Рэмси выступал за «Рейнджерс», с которым дошел до финала Лиги Европы. За шотландскую команду футболист забил 2 гола и сделал 2 результативных передачи в 13 матчах.

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