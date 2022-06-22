Рэмси хочет получить от «Ювентуса» 4 миллиона евро за расторжение контракта

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси может покинуть итальянский клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 31-летний валлиец хочет получить выходное пособие в размере 4 млн евро за расторжение контракта. По текущему соглашению хавбек получает 7,3 млн евро в год.

Зимой 2022 года Рэмси был арендован «Рейнджерс». За шотландский клуб хавбек провел 13 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Также вместе с «Рейнджерс» Рэмси дошел до финала Лиги Европы, где валлиец не реализовал 11-метровый удар в серии пенальти.