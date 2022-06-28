В «Интере» отреагировали на интерес «ПСЖ» к Шкриньяру

Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта отреагировал на интерес «ПСЖ» к защитнику Милану Шкриньяру.

«Некоторые клубы интересуются Миланом — это нормально. Мы спокойно примем решение. Мы готовы бороться за любого из наших футболистов до тех пор, пока он сам не придет и не попросит о трансфере», — приводит Goal слова Маротты.

В сезоне-2021/22 Шкриньяр забил 4 гола в 48 матчах за «Интер». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 65 миллионов евро.