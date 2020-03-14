«Ювентус» следит за 16-летним полузащитником «Лиона»

Полузащитник «Лиона» Райан Черки попал в сферу интересов «Ювентуса». Туринский клуб следит за прогрессом юного хавбека и попытается подписать его следующим летом. В приобретении 16-летнего француза также заинтересованы «Реал» и «Барселона», сообщает Tuttosport.

Черки является воспитанником «Лиона», дебютировав в первой команде в октябре 2019-го. В текущем сезоне 16-летний игрок провел 12 матчей, отличившись тремя голами и двумя передачами.