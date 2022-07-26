«Милан» не может договориться с «Брюгге» по Де Кетеларе. Хавбека готов подписать «Лидс»

«Милан» не может договориться с «Брюгге» по переходу полузащитника Шарля Де Кетеларе, несмотря на желание 21-летнего бельгийца перейти в состав «россонери».

Как сообщает Mail Sport, «Лидс» готов вмешаться в ситуацию и подписать игрока. Английский клуб предлагает за полузащитника «Брюгге» 35 миллионов евро плюс бонусы. Последнее предложение «Милана» было на 3 миллиона меньше.

В сезоне-2021/22 Де Кетеларе забил 18 голов и сделал 10 результативных передач в 49 матчах за «Брюгге».

Контракт полузащитника с клубом действует до июня 2024 года.