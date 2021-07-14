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«Ювентус» продлит контракт с Куадрадо до 2023 года

21:58
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Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо может остаться в команде еще на один сезон. Действующий контракт 33-летнего футболиста истекает в 2022 году. Однако туринцы намерены продлить соглашение еще на один год, пишет в Twitter инсайдер Джанлуиджи Лонгари.

Куадрадо выступает за «Ювентус» с 2015 года — он дважды переходил сюда в аренду из «Челси», а затем в 2017-м был приобретен туринцами на постоянной основе за 20 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Куадрадо принял участие в 40 матчах во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 19 результативных передач.

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Иван Шитик все материалы автора

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