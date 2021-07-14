Мальдини подтвердил переход Жиру в «Милан»

Директор «Милана» Паоло Мальдини сообщил, что форвард «Челси» Оливье Жиру скоро перейдет в миланский клуб.

«Жиру должен приехать завтра. У нас будет пара молодых нападающих. Оливье — чемпион, победитель Лиги чемпионов. Он надежный игрок, и он может поделиться опытом с молодой командой», — сказал Мальдини в эфире DAZN.

Ранее стало известно, что 35-летний француз согласовал с итальянским клубом условия контракта на два года.

В сезоне-2020/21 Жиру сыграл в 31 матче во всех турнирах и забил 11 мячей.