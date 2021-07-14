Стал известен календарь чемпионата Италии на сезон-2021/22

На официальном сайте серии А опубликован календарь сезона-2021/22 чемпионата Италии. Игры первого тура пройдут 22 августа. Последний тур запланирован на 22 мая 2022 года.

«Интер» и «Ювентус» сыграют между собой в 9-м (24 октября) и 31-м турах (3 апреля 2022-го).

«Аталанта», за которую выступает российский хавбек Алексей Миранчук, сыграет с «Фиорентиной» форварда Александра Кокорина — 12 сентября в третьем туре, а также в 26-м (20 февраля 2022-го).

Матчи дерби «Милан» — «Интер» состоятся 7 ноября в 12-м и 6 февраля в 23-м турах.

1-й тур серии А (22 августа)

«Болонья» — «Салернитана»

«Кальяри» — «Специя»

«Эмполи» — «Лацио»

«Верона» — «Сассуоло»

«Интер» — «Дженоа»

«Наполи» — «Венеция»

«Рома» — «Фиорентина»

«Сампдория» — «Милан»

«Торино» — «Аталанта»

«Удинезе» — «Ювентус»

2-й тур (29 августа)

«Аталанта» — «Болонья»

«Фиорентина» — «Торино»

«Дженоа» — «Наполи»

«Верона» — «Интер»

«Ювентус» — «Эмполи»

«Лацио» — «Специя»

«Милан» — «Кальяри»

«Салернитана» — «Рома»

«Сассуоло» — «Сампдория»

«Удинезе» — «Венеция»

Полностью календарь нового сезона серии А можно посмотреть — здесь