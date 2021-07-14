Стал известен календарь чемпионата Италии на сезон-2021/22
На официальном сайте серии А опубликован календарь сезона-2021/22 чемпионата Италии. Игры первого тура пройдут 22 августа. Последний тур запланирован на 22 мая 2022 года.
«Интер» и «Ювентус» сыграют между собой в 9-м (24 октября) и 31-м турах (3 апреля 2022-го).
«Аталанта», за которую выступает российский хавбек Алексей Миранчук, сыграет с «Фиорентиной» форварда Александра Кокорина — 12 сентября в третьем туре, а также в 26-м (20 февраля 2022-го).
Матчи дерби «Милан» — «Интер» состоятся 7 ноября в 12-м и 6 февраля в 23-м турах.
1-й тур серии А (22 августа)
«Болонья» — «Салернитана»
«Кальяри» — «Специя»
«Эмполи» — «Лацио»
«Верона» — «Сассуоло»
«Интер» — «Дженоа»
«Наполи» — «Венеция»
«Рома» — «Фиорентина»
«Сампдория» — «Милан»
«Торино» — «Аталанта»
«Удинезе» — «Ювентус»
2-й тур (29 августа)
«Аталанта» — «Болонья»
«Фиорентина» — «Торино»
«Дженоа» — «Наполи»
«Верона» — «Интер»
«Ювентус» — «Эмполи»
«Лацио» — «Специя»
«Милан» — «Кальяри»
«Салернитана» — «Рома»
«Сассуоло» — «Сампдория»
«Удинезе» — «Венеция»
Полностью календарь нового сезона серии А можно посмотреть — здесь
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