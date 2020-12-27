«Ювентус» предложил более 9 миллионов долларов за защитника «Далласа»

«Ювентус» намерен приобрести защитника «Далласа» Брайана Рейнольдса. Туринский клуб предложил за 19-летнего американца 9,2 миллиона долларов, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

На игрока также претендует «Брюгге». Ранее сообщалось об интересе к Рейнольдсу со стороны «Ромы», но в последнее время переговоры застопорились.

Защитник является воспитанником «Далласа», подписав профессиональный контракт в ноябре 2016 года.