«Ювентус» попрощался с Паредесом

«Ювентус» попрощался с полузащитником Леандро Паредесом, который покидает клуба после года в аренде.

«Приключение Леандро Паредеса в «Ювентусе» подошло к концу. Полузащитник возвращается в «ПСЖ» после сезона, проведенного на правах аренды в «бьянконери». Это были напряженные несколько месяцев для него, который завершает свой опыт, сыграв в общей сложности 35 матчей. Теперь для него настало время начать новую главу. Спасибо за этот год и удачи тебе во всем, Леандро!» — говорится в заявлении клуба.

В 35 матчах в составе туринцев 28-летний игрок забил один гол и отдал один результативный пас.