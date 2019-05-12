"Ювентус" показал новую форму. Она без черных и белых полос

"Ювентус" представил комплект формы, в которой команда будет выступать в следующем сезоне. Туринский клуб с производителем экипировки Adidas отказались от традиционных черных и белых полос. Вместо этого форма разделена на черную и белую половины с розовой полоской между ними, которая является отсылкой к первому комплекту формы "Ювентуса", имевшей розовый цвет.
Как сообщает Football Italia, клуб отказался от черных и белых полосок после маркетингового исследования, которое показало, что многим зрителям они напоминают форму арбитров из других видов спорта.
Una scelta. Una promessa. Fianco a fianco. BE THE STRIPES. ⚫️⚪– JuventusFC (@juventusfc) 12 мая 2019 г.
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