«Ювентус» поддерживает контакт с Зиданом

«Ювентус» постоянно находится на связи с главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом, сообщает AS.

В итальянском клубе полагают, что именно «Ювентус» станет наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Зидана в случае, если он покинет «Реал».

Президент «Юве» Андреа Аньелли и вице-президент клуба Павел Недвед, ранее игравший за туринский клуб, регулярно общаются с французом.

Срок действующего контракта специалиста с «Реалом» истекает в 2022 году, но он может покинуть клуб в конце этого сезона, если команда не выиграет ни одного титула.