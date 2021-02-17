В Италии считают, что Кокорин сыграет против «Специи»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин получит игровое время в матче 23-го тура чемпионата Италии против «Специи», предполагает издание La Nazione.

Форвард провел тренировку в основной группе «Фиорентины». Пока его состояние не является оптимальным. При этом последнее тестирование физической формы россиянина показало хорошие результаты.

Учитывая травму Франка Рибери и его вероятное отсутствие в пятничном матче, издание предполагает, что Кокорину дадут сыграть во встрече со «Специей» большую половину второго тайма.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. 29-летний россиянин дебютировал за команду в матче 21-го тура чемпионата Италии против «Интера» (0:2), выйдя на замену на 74-й минуте встречи.