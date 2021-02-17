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«Лацио» могут присудить поражения в матчах с «Ювентусом» и «Торино» из-за нарушений COVID-протокола

20:48
Игроки «Лацио». Фото ФК «Лацио».
Игроки «Лацио». Фото ФК «Лацио».
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«Лацио» обвиняется в нарушении протоколов COVID-19 в части уведомления местных властей о положительных тестах в команде и следования инструкциям, информирует Football Italia.

Расследование было начато осенью 2020 года в связи с тем, что между результатами тестирования игроков «Лацио» на коронавирус перед матчами Лиги чемпионов и матчами серии А возникли расхождения. Была изучена деятельность лаборатории в Салерно, занимавшейся проверками, изучены соответствующие инциденты от 27 октября и 3 ноября.

Представители «Лацио» утверждали, что вина в том, что положительные результаты тестирования игроков не были доведены до местных органов здравоохранения, лежит на медучреждении.

По результатам рассмотрения могут быть назначены различные виды наказания, включая присуждение «Лацио» технических поражений в играх с «Ювентусом» и «Торино».

Римский клуб занимает пятое место в турнирной таблице серии А. В 22 матчах команда набрала 40 очков.

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