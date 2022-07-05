«Милан» хочет подписать полузащитника «Астон Виллы» Дугласа Луиса

«Милан» интересуется полузащитником «Астон Виллы» Дугласом Луисом, сообщает Goal.

По информации источника, стороны уже начали переговоры по трансферу 24-летнего бразильца. Сумма сделки может составить 30 миллионов евро. Контракт футболиста с «Астон Виллой» действует до конца июня 2023 года, что может поспособствовать продаже хавбека.

В сезоне-2021/22 Луис забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 35 матчах за «Астон Виллу». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 38 миллионов евро.