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«Милан» хочет подписать полузащитника «Астон Виллы» Дугласа Луиса

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Милан» интересуется полузащитником «Астон Виллы» Дугласом Луисом, сообщает Goal.

По информации источника, стороны уже начали переговоры по трансферу 24-летнего бразильца. Сумма сделки может составить 30 миллионов евро. Контракт футболиста с «Астон Виллой» действует до конца июня 2023 года, что может поспособствовать продаже хавбека.

В сезоне-2021/22 Луис забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 35 матчах за «Астон Виллу». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 38 миллионов евро.

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