«Ювентус» определился с будущим нападающего Кьезы

«Ювентус» не хочет расставаться со своим нападающим Федерико Кьезой, сообщает Calciomercato.

По информации издания, команда планирует провести чистку состава, но не хочет расставаться с итальянским нападающим так как считает его одним из игроков основы. Форвард, получивший серьезную травму, пропустил большую часть сезона.

Ранее сообщалось, что в услугах Кьезы заинтересована «Барселона».

В текущем сезоне 25-летний нападающий провел за «Ювентус» 10 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.