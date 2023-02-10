«МЮ» может воспользоваться опцией выкупа Дибалы за 20 миллионов евро

Сумма выкупа в контракте нападающего «Ромы» Пауло Дибали составляет 20 миллионов евро, сообщает Sky Sport Italia.

По данным Sport.es, интерес к форварду проявляет «Манчестер Юнайтед». Англичане готовы выкупить игрока летом этого года.

Контракт 29-летнего аргентинца с «Ромой» действует до лета 2025 года.

В этом сезоне он провел 20 матчей, забил 10 голов и отдал 7 результативных передач.