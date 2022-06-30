«Ювентус» объявил об уходе Пауло Дибалы из клуба

«Ювентус» объявил об уходе нападающего Пауло Дибалы из клуба.

28-летний аргентинец покинул туринскую команду на правах свободного агента в связи с истечением срока контракта.

«Пауло приехал к нам молодым, многообещающим и талантливым. Теперь он покидает «Ювентус» с приличным опытом, который помог ему стать чемпионом. Дибала продолжит карьеру в другом клубе», — говорится в заявлении «Ювентуса».

Дибала выступал за «Ювентус» с июля 2015 года. В составе команды он 5 раз становился чемпионом Италии, а также по 3 раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что на форварда претендуют «Интер», «Милан», «Реал» и «Атлетико».