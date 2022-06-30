«Ювентус» объявил об уходе Пауло Дибалы из клуба
Нападающий Пауло Дибала официально покинул «Ювентус»
«Ювентус» объявил об уходе нападающего Пауло Дибалы из клуба.
28-летний аргентинец покинул туринскую команду на правах свободного агента в связи с истечением срока контракта.
«Пауло приехал к нам молодым, многообещающим и талантливым. Теперь он покидает «Ювентус» с приличным опытом, который помог ему стать чемпионом. Дибала продолжит карьеру в другом клубе», — говорится в заявлении «Ювентуса».
Дибала выступал за «Ювентус» с июля 2015 года. В составе команды он 5 раз становился чемпионом Италии, а также по 3 раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.
Ранее сообщалось, что на форварда претендуют «Интер», «Милан», «Реал» и «Атлетико».
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16
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17
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18
|Лечче
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Ювентус – Сассуоло
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Лацио – Болонья
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
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Салернитана – Рома
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Сампдория – Аталанта
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Специя – Эмполи
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Верона – Наполи
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