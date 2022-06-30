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Сегодня, 10:58

«Фиорентина» объявила о продлении контракта с Сапонарой

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Фиорентина» объявила о продлении контракта с полузащитником Риккардо Сапонарой.

Новое соглашение с 30-летним итальянцем будет действовать до конца июня 2023 года.

Сапонара перешел в «Фиорентину» в августе 2020 года. В прошлом сезоне футболист забил 3 гола и сделал 4 результативных передачи в 34 матчах за команду.

Источник: https://www.acffiorentina.com/it/news/tutte/prima-squadra-maschile/2022-06-30/rinnovato-il-contratto-di-riccardo-saponara
Футбол
ФК Фиорентина
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