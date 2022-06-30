«Фиорентина» объявила о продлении контракта с Сапонарой

«Фиорентина» объявила о продлении контракта с полузащитником Риккардо Сапонарой.

Новое соглашение с 30-летним итальянцем будет действовать до конца июня 2023 года.

Сапонара перешел в «Фиорентину» в августе 2020 года. В прошлом сезоне футболист забил 3 гола и сделал 4 результативных передачи в 34 матчах за команду.