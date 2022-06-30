«Фиорентина» объявила о продлении контракта с Сапонарой
«Фиорентина» объявила о продлении контракта с полузащитником Риккардо Сапонарой.
Новое соглашение с 30-летним итальянцем будет действовать до конца июня 2023 года.
Сапонара перешел в «Фиорентину» в августе 2020 года. В прошлом сезоне футболист забил 3 гола и сделал 4 результативных передачи в 34 матчах за команду.
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|0
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5
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|0
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6
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10
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11
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13
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14
|Эмполи
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|0
|0
|0-0
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15
|Сампдория
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|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
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|0
|0
|0-0
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18
|Лечче
|0
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|0
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19
|Кремонезе
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20
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Милан – Удинезе
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Фиорентина – Кремонезе
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Ювентус – Сассуоло
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Лацио – Болонья
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|14.08
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Специя – Эмполи
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Верона – Наполи
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