«Ювентус» объявил о переходе Влаховича из «Фиорентины»

«Ювентус» объявил о переходе нападающего Душана Влаховича из «Фиорентины»

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович стал игроком «Ювентуса». Туринский клуб объявил о трансфере 22-летнего серба.

Ранее сообщалось, что форвард подпишет контракт с «Ювентусом» до конца сезона-2025/26, сумма трансфера оценивается в 75 миллионов евро, а футболист будет зарабатывать 7 миллионов евро в год.

Влаховичу является воспитанником сербского «Партизана». В «Фиорентину» нападающий перешел в июле 2018 года. За итальянский клуб он провел 108 матчей, забил 49 голов, отдал восемь результативных передач.

В составе сборной Сербии Влахович провел 14 матчей, забил семь голов, отдал три результативные передачи.