Бывший спортдиректор «Зенита»: «Я извиняюсь за Кокорина, сейчас это другой игрок»

Оресте Чинквини, экс-ассистент Фабио Капелло в сборной России и бывший спортивный директор «Зенита», поделился мнением о ситуации с нападающим «Фиорентины» Александром Кокориным.

«Не думаю, что он покинет «Фиорентину» в январе. Я извиняюсь за него. Я и все, кто его поддерживал, увидели совсем другого игрока.

Сейчас это напуганный и растерянный футболист. Чувствую себя немного ответственным за эту ситуацию, мне жаль «Фиорентину», — цитирует Чинкивни Firenze Viola со ссылкой на Radio Toscana.

В сезоне-2021/22 Кокорин принял участие в 6 матчах «Фиорентины» и не отличился результативными действиями, проведя на поле в общей сложности 121 минуту.

Контракт нападающего с флорентийским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.